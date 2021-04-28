BioNTech aşısı 2. doz ne zaman yapılacak? BioNTech aşısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama
BioNTech aşısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından salgında gelinen son durum ve aşılama ile ilgili bilgi veren Bakan Koca, Prizer/BioNTech aşısında iki doz arasındaki yeni takvimin ise 6-8 hafta olarak güncellendiğini bildirdi. Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası BioNTech aşısı 2. doz ertelendi mi? sorusunun yanıtına gözler çevrildi. İşte, BioNTech aşısı hakkında yapılan açıklamalardan öne çıkan başlıklar.
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Koronavirüs mücadelesinde aşılama süreci hızla devam ediyor. Ülkemizde başarı ile aşılama sürerken, BioNTech aşısı ile ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan önemli değerlendirmeler geldi. Koca, "Haziran ayıyla birlikte BioNTech aşısının teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak." ifadelerini kullandı. Koca, Uğur Şahin ile ilgili görüşme yapıldığını da da sözlerine ekleyerek, diğer aşı üreticileriyle de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmelerin devam ettiğini aktardı.
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BİONTECH AŞISI 2. DOZ NE ZAMAN OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada aşı gündemi ile ilgili bilgiler verdi. Bakan Koca'nın BioNTech aşısı ile ilgili açıklamaları şöyle;
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Haziran ayıyla birlikte BioNTech aşısının teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugünkü toplantıda Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki doz arasında uygulanma süresinin 6-8 hafta olarak karar verilmiştir.
Diğer aşı üreticileriyle de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir.
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YERLİ AŞIDA SON GELİŞMELER
Bakan Koca yerli aşı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Yerli gücümüz, yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşımız faz-2 denemelerini tamamladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde faz-3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu, yaygın kullanım öncesi son aşamadır.
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İkinci inaktif aşımız ise faz-1 aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerin aşılanmasını tamamlamıştır.
Faz-1 çalışması devam eden bir diğer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerinin tamamını aşılamış durumdadır.
Mayıs ayı sonunda faz-2 çalışmasına geçilmesi hedeflenmektedir. İntranazal uygulanacak aşı çalışması için ise gerekli çalışmalar sonrası faz-1 çalışmasına başlanacaktır.