BioNTech 3. doz randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşıları tüm yaş gruplarına açık mı? İşte merak edilenler ve randevu ekranı
Çift doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden en az 6 ay geçen 18 yaş ve üstündeki tüm vatandaşlara hatırlatma dozu yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta koronavirüs gündemi ile toplanan Bilim Kurulu'nda, 3. doz mRNA (BioNTech) aşıları için onay verilmesinin ardından, hatırlatma dozunun kimlere uygulanacağı da belirlendi. Dün yapılan toplantının ardından yazılı açıklama paylaşan Bakan Koca, 18 yaş ve üzeri, mRNA aşısı olmuş ve aşının uygulanmasının üzerinden 6 ay geçmiş olanların hatırlatma dozunu yaptırabileceklerini belirtti. Peki, 3. doz BioNTech aşısı ne zaman kimlere yapılacak? İşte, 3. doz aşılar hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 18 yaş ve üstündekiler hatırlatma dozlarını oldu.Hatırlatma dozu aşısını yaptıran 24 yaşındaki Sinem Kenger, aşı yaptırmanın önemine dikkati çekerek, "Kendi sağlığım, ailemin ve toplumun sağlığı için üçüncü doz aşımı oldum. Herkesin de olmasını istiyorum çünkü toplu alanlarda birlikte vakit geçiriyoruz. Sosyal hayatın devam edebilmesi için herkesin aşı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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Çift doz aşı olmasının üzerinden 6 ay geçtiğini söyleyen 62 yaşındaki Fevzi Özdemir de "Bilim insanlarının, yetkililerin bizim zararımıza olan bir şeyi isteyeceklerini zannetmiyorum. Onun için de aşımı yaptırdım. Hem kendimize faydamız olsun hem de milletimize, insanlarımıza zararımız olmasın." dedi.
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3. doz BioNTech aşıları için Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nda, 3. doz mRNA aşıları için onay verildi. Salgında en etkin silah olan aşılar ile belli süre koruyucu antikor oluştururken 18 yaş üzerinde sırası gelenlere 3. doz uygulaması yapılacak. Öte yandan, e Nabız, MHRS ve Alo 182 hattı üzerinden randevu alınarak sırası gelenler bugünden itibaren 3. doz aşılarını hastanelerde yaptıracaklar.
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3. DOZ AŞILAR KİMLERE YAPILACAK?
Yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Koca şu açıklamalarda bulundu;Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan Hatırlatma Dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
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Ege'de 2. doz aşılanma oranı yükseliyor
Ege Bölgesi'nin büyük bölümünde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18 yaş ve üstündeki yaş gruplarına yapılan 2. doz aşılanma oranı yüzde 80'i geçti.
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Kovid-19 salgınını sonlandırmak için aşılama çalışmaları Türkiye genelinde devam ediyor. Bilim Kurulunun aldığı karar çerçevesinde son olarak 2 doz BionTech aşısı olanlara hatırlatma dozları yapılıyor.
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Aşılama çalışmalarının başladığı ilk günden bu yana yüksek oranda aşılanmanın olduğu Ege Bölgesi'nde Afyonkarahisar hariç tüm iller mavi kategoride bulunuyor.
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İzmir 2. doz aşılanma oranında yüzde 81'e, Aydın yüzde 80,7'ye, Denizli yüzde 80,3'e, Manisa yüzde 80,7'ye, Muğla yüzde 83,2'ye ve Balıkesir yüzde 81,7'ye ulaştı.
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Öte yandan Ege Bölgesi'nde kalan illerden Uşak'ta bu oran yüzde 79,3, Kütahya yüzde 76 ve Afyonkarahisar'da ise yüzde 74,4 seviyesinde bulunuyor.