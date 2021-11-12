BioNTech 3. doz randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşıları herkese açıldı mı? İşte tüm detaylar

3. DOZ AŞILAR KİMLERE YAPILACAK? Yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Koca şu açıklamalarda bulundu;Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan Hatırlatma Dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.