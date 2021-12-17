Biontech 3. doz ne zaman vurulmalı? Hatırlatma dozu nedir? İşte hatırlatma dozunda son durum
Hatırlatma dozunun süresi düştü, vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hatırlatma dozu süresinin 6 aydan düşürüldüğünü açıklamasının ardından vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Peki, Biontech 3. doz ne zaman vurulmalı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen Omicron varyantına karşı tedbir amacıyla belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan fazla süre geçen vatandaşların hatırlatma dozlarını olabileceğini açıklamıştı. İşte, hatırtlatma dozu hakkında merak edilenler...
Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlar için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini duyurdu. Omikron varyantına dikkat çeken Bakan Koca, “Hatırlatma dozları son derece önemli” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında tüm dünyada hızla yayılan Omikron varyantının Türkiye’deki olası etkilerini değerlendirdiklerini belirterek şunları söyledi:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında tüm dünyada hızla yayılan Omikron varyantının Türkiye’deki olası etkilerini değerlendirdiklerini belirterek şunları söyledi:
"Yeni varyant, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan Omikron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir. Omikron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesidir. Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir. Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir.
Avrupa’da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile Hatırlatma Dozu aşısı olabileceklerdir. Omikron varyantı sebebiyle Referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları devam etmektedir. Avrupa’da yaşanan örnek ve varyantın hızla bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozu aşılarının yapılması Bilim Kurulumuzca tavsiye edilmektedir. Tehdit mutasyona uğrasa da tedbirlerimiz geçerliliğini sürdürmektedir."
Avrupa’da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile Hatırlatma Dozu aşısı olabileceklerdir. Omikron varyantı sebebiyle Referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları devam etmektedir. Avrupa’da yaşanan örnek ve varyantın hızla bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozu aşılarının yapılması Bilim Kurulumuzca tavsiye edilmektedir. Tehdit mutasyona uğrasa da tedbirlerimiz geçerliliğini sürdürmektedir."