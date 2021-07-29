BioNTech 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech 2. doz aşı ne zaman yapılacak? İşte aşı randevu süresi bilgisi!
BioNTech 2. ve 3. doz aşı randevu süresi için Sağlık Bakanlığı bilgileri gündemde yer alıyor. Salgında son 2 haftadır vaka sayılarının artmasıyla bazı sosyal ve kamusal alanlarda aşı olmayanlara yasak getirilmesi tartışılmaya başlandı. Toplum sağlığı gözetilerek yapılan BioNTech 3. doz aşı randevuları 50 yaş üzeri vatandaşlar için açıldı. BioNTech 2. doz aşı süresi ise güncellenerek kısaltılmıştı. Peki, BioNTech 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech 2. doz aşı ne zaman yapılacak? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Biontech aşı randevuları vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden alınan randevular ile sırası gelenler aşılarını yaptırabiliyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın güncel takvimine göre Biontech aşısı olanlar 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra yaptırabilecekler. Sinovac aşısı için ise bu süre 4 hafta olacak. BioNTech 3. doz aşı randevuları ise Sağlık Bakanlığı'nın sistemleri üzerinden ya da ALO 182 hattı üzerinden T.C kimlik numarası ile alınacak.
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KORONAVİRÜS İKİNCİ DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı öncesi daha dikkatli olunması uyarısında bulunan Bakan Koca, son 1 haftada vaka oranlarında kısmi artışın gerçekleştiğini ifade etti. Koca güncellenen aşı süresi hakkında ise şu bilgileri verdi;
Bilim Kurulumuz aşı uygulaması konusunda da bazı güncel gelişmeleri değerlendirdi. Elde edilen yeni bilgi ve tecrübelere göre 1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, Biontech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler.
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3. DOZ AŞILAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Koca 3. doz aşı randevularına yönelik ise bu bilgileri vermişti;
50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız istedikleri aşı ile 3. doz aşı olmak üzere randevularını alabilecekler.
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3. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır.
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir.
Örnek;
ASI 1234567890 3934
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E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.