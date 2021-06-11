MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBiontech 2. doz ne zaman yapılmalı? İşte Biontech aşısının 2. dozu hakkında bilgi
GeriGündem Biontech 2. doz ne zaman yapılmalı? İşte Biontech aşısının 2. dozu hakkında bilgi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 11 Haziran 2021 - 20:22 | 

Biontech 2. doz ne zaman yapılmalı? İşte Biontech aşısının 2. dozu hakkında bilgi

Dünya genelinde pek çok ülkenin sipariş ettiği ve uygulamaya başladığı Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına 2 Nisan itibarıyla Türkiye'de de başlandı. BioNTech aşısı hakkında kamuoyunun aklındaki sorular da merak konusu oldu. Peki, Biontech 2. doz ne zaman yapılmalı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.01 itibarıyla 31 milyon 798 bin 941'e ulaştı. En çok merak edilenlerden biri de "Biontech 2. doz ne zaman yapılmalı?" sorusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2İKİNCİ DOZ KAÇ GÜN SONRA OLUNMALI

İKİNCİ DOZ KAÇ GÜN SONRA OLUNMALI?

Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

3FARKLI DOZLAR KULLANILABİLİR Mİ

FARKLI DOZLAR KULLANILABİLİR Mİ?

Görüşlerine başvurduğumuz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı bu soruya, “Hangi aşı ile başladıysanız onunla devam etmelisiniz. İki dozun da aynı aşı yapısında olması gerekiyor. Şöyle açıklayayım: İlk doz BioNTech oldunuz ikinci dozu başka bir mRNA aşısı ile olabilirsiniz. Ya da ilk dozu Sinovac oldunuz ikinci dozu başka bir inaktif aşı ile olabilirsiniz. Burada önemli olan nokta iki dozun da aynı aşı yapısında olması” cevabını verdi.Kısacası bir dozu BioNTech, diğerini Sinovac olmak söz konusu değil.

4YAN ETKİLERİ VAR MI

YAN ETKİLERİ VAR MI?

Uzmanlar BioNTech aşısının en sık görülen yan etkilerini “Aşı yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı, ateş yapabiliyor. Çok ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık” sözleriyle anlatıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi