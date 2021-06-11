Biontech 2. doz ne zaman yapılmalı? İşte Biontech aşısının 2. dozu hakkında bilgi
Dünya genelinde pek çok ülkenin sipariş ettiği ve uygulamaya başladığı Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına 2 Nisan itibarıyla Türkiye'de de başlandı. BioNTech aşısı hakkında kamuoyunun aklındaki sorular da merak konusu oldu. Peki, Biontech 2. doz ne zaman yapılmalı?
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.01 itibarıyla 31 milyon 798 bin 941'e ulaştı. En çok merak edilenlerden biri de "Biontech 2. doz ne zaman yapılmalı?" sorusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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İKİNCİ DOZ KAÇ GÜN SONRA OLUNMALI?
Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.
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FARKLI DOZLAR KULLANILABİLİR Mİ?
Görüşlerine başvurduğumuz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı bu soruya, “Hangi aşı ile başladıysanız onunla devam etmelisiniz. İki dozun da aynı aşı yapısında olması gerekiyor. Şöyle açıklayayım: İlk doz BioNTech oldunuz ikinci dozu başka bir mRNA aşısı ile olabilirsiniz. Ya da ilk dozu Sinovac oldunuz ikinci dozu başka bir inaktif aşı ile olabilirsiniz. Burada önemli olan nokta iki dozun da aynı aşı yapısında olması” cevabını verdi.Kısacası bir dozu BioNTech, diğerini Sinovac olmak söz konusu değil.
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YAN ETKİLERİ VAR MI?
Uzmanlar BioNTech aşısının en sık görülen yan etkilerini “Aşı yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı, ateş yapabiliyor. Çok ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık” sözleriyle anlatıyor.