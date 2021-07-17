Biontech 2. doz ne zaman yapılmalı?

Biontech 2. doz ne zaman yapılır sorusu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu güncel açıklamaların ardından araştırılmaya başlandı. Dünya genelinde etkisini arttıran ‘Delta’ varyantı, aşılama takviminde güncellemeye neden oldu. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından vaka sayılarının son günlerde artış eğitiminde olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca, "Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, Biontech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler." dedi.
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Biontech 2. doz yapılış tarihi ile birlikte bazı detaylar veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı öncesi daha dikkatli olunması uyarısında bulunan Bakan Koca, son 1 haftada vaka oranlarında kısmi artışın gerçekleştiğini ifade etti. Koca güncellenen aşı süresi hakkında ise şu bilgileri verdi;
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KORONAVİRÜS İKİNCİ DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bilim Kurulumuz aşı uygulaması konusunda da bazı güncel gelişmeleri değerlendirdi. Elde edilen yeni bilgi ve tecrübelere göre 1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, Biontech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler.
Sistemlerimizde aşı hakkı buna uygun olacak şekilde tanımlanmıştır. Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz. Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar 1. ve 2. doz aşılarımızı olmaktır.
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AŞIDA EYLÜL HEDEFİ
Sonbahar gelmeden önce Türkiye’nin büyük bölümünü aşılamak için başlatılan çalışmalar, Kurban Bayramı’nda kesintiye uğrayacak. Bu da vaka sayılarının artması endişesi yarattı. Yaş gruplarının aşağı doğru inmesi nedeniyle aşıya ilgide azalma yaşanıyor. Yaz tatilleri ve önümüzdeki 9 günlük bayram molasının aşılama hızını düşüreceği hesaplanıyor. Halen günlük yeni doz sayısının 300 bin civarında olduğu belirtiliyor. Bu nedenle ağustos ayı boyunca, aşı kampanyasının hızlanması için yeni yöntemler denenecek.
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DELTA ETKİSİ İÇİN MASKE-MESAFE...
Yapılan değerlendirmelerde vaka sayısının bayramdan sonra artacağı, Delta varyantının oranının da yükseleceği tahmin ediliyor.
Normalleşme kararları ve bayram hareketliliği hesaba katıldığında temmuz sonunda Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ından fazlasının Delta virüsü olacağı belirtiliyor. Bu noktada yapılacak en önemli işlemin, maske ve mesafenin önemini yeniden hatırlamak ve aşılamayı hızlandırarak sürdürmek olduğu kaydediliyor.
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AĞUSTOSTA GAZA BASILACAK
Uzmanlar, yaz boyunca kısıtlayıcı yeni kararlar alınmasının beklenmediğini, ancak denetim ve kuralların daha sıkı anımsatılması gerektiğini ifade ediyor. Bayramdan sonra vakalardaki artışın 7 binleri bulacağı, eylül ayında okulların açılmasından önce yeni kararların gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Ağustos başından itibaren Delta varyantının, baskın virüs haline gelmesinin beklenmesi nedeniyle, aşının önemi konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Tek doz aşının bile koruyuculuğu olduğu kaydedilirken, ağustosta 18 yaş üstü 60 milyon civarındaki nüfusun en az 50 milyonunun ilk doz aşısının tamamlanması gerekiyor.