Biontech 2. doz ne zaman olmalı? İşte Biontech 2. doz hakkında merak edilenler
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 65 milyon 174 bin 925'e ulaştı. Henüz ilk dozu olan vatandaşlar, ikinci doz için ne zaman randevu alabileceklerini merak ediyor. Peki, Biontech 2. doz ne zaman olmalı?
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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 18 yaş ve üzerindeki vatandaşların tamamının aşılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden randevu alan vatandaşlar, tüm hastane ile aile sağlığı merkezlerine gelerek, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırabiliyor. İşte, Biontech 2. doz hakkında merak edilenler...
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BİONTECH 2. DOZ NE ZAMAN YAPILMALI?
Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Biontech aşısında iki doz arası hakkında önemli bilgiler verdi.
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Bakan Koca, Kovid-19 aşısının birinci dozunu Biontech olanların ikinci dozlarını 3 hafta sonra yaptırabileceklerini söyledi.
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KOCA'NIN AÇIKLAMASININ TAMAMI ŞÖYLE;
Bilim Kurulu tarafından aşı uygulaması konusunda bazı güncelgelişmelerin değerlendirdiğini belirten Fahrettin Koca, ”Elde edilen yeni bilgi ve tecrübelere göre 1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler. Sistemlerimizde aşı hakkı buna uygun olacak şekilde tanımlanmıştır. Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz. Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar 1. ve 2. doz aşılarımızı olmaktır.” bilgisini paylaştı.