BioNTech 2. doz aşı ne zaman yapılır? BioNTech ikinci doz aşı için uzmanlardan açıklama!
BioNTech 2. doz aşı tarihi, aşılama süreci devam ederken gündemde yer almaya devam ediyor. Aşılama süreci hız kazanırken Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yaş grubunun 30 yaşa kadar indiğini bildirdi. Toplumsal bağışıklık için önemli olan aşılamada 3. doz için temmuz ayı işaret edilirken BioNTech 2. doz aşısı ile ilgili uzmanlardan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Aşılama öncesinde imzalanan belgede BioNTech aşısı ikinci dozuyla ilgili bilgiler yer alıyor. Peki, BioNTech 2. doz aşı ne zaman yapılır? İşte, BioNTech ikinci doz aşı tarihi hakkında bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
BioNTech ikinci doz aşı ne zaman yapılır sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Her gün yüz binlerce vatandaş randevu alarak sağlık merkezlerinde ilk doz aşılarını yaptırırken BioNTech 2. doz aşı tarihi hakkında uzmanlardan değerlendirmeler geldi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı yaptığı açıklamada "İlk doz BioNTech oldunuz ikinci dozu başka bir mRNA aşısı ile olabilirsiniz. Ya da ilk dozu Sinovac oldunuz ikinci dozu başka bir inaktif aşı ile olabilirsiniz." dedi. Bakanlığı belirlediği kriterlere göre BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.
2
2. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILMALI?
Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.
3
FARKLI DOZLAR KULLANILABİLİR Mİ?
Görüşlerine başvurduğumuz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı bu soruya, “Hangi aşı ile başladıysanız onunla devam etmelisiniz. İki dozun da aynı aşı yapısında olması gerekiyor. Şöyle açıklayayım: İlk doz BioNTech oldunuz ikinci dozu başka bir mRNA aşısı ile olabilirsiniz. Ya da ilk dozu Sinovac oldunuz ikinci dozu başka bir inaktif aşı ile olabilirsiniz. Burada önemli olan nokta iki dozun da aynı aşı yapısında olması” cevabını verdi.Kısacası bir dozu BioNTech, diğerini Sinovac olmak söz konusu değil.
4
YAN ETKİLERİ VAR MI?
Uzmanlar BioNTech aşısının en sık görülen yan etkilerini “Aşı yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı, ateş yapabiliyor. Çok ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık” sözleriyle anlatıyor.
5
3. DOZ İÇİN UZMANLARDAN AÇIKLAMA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, üçüncü doz aşı açıklaması yaptı. Ceyhan, 2 doz Sinovac aşısı olan ve hala virüs ile temas halinde bulunan sağlık çalışanları dışında halka 3'üncü doz aşı uygulanması konusunda yeterli veri bulunmadığını söyledi. Ceyhan, sağlık çalışanlarına 3'üncü doz için ise Biontech aşısını önerdi. Ceyhan, ''Şu andaki 3'üncü doz aşı önerimiz 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve üzerinden belli bir süre geçmiş sağlık personeline Biontech'' dedi.
6
Prof. Dr. Ceyhan, 3'üncü doz koronavirüs aşısının gerekliliğine ilişkin yeterli veri olmadığını belirterek, "Bu maalesef henüz çok yeterli veri olmayan bir konu. Şu dönemde çok fazla bilgi kirliliği var. 3'üncü doz da bunlardan bir tanesi. Bir diğer konu da 1'inci dozun ne kadar koruyucu olduğu. Bu konuda genellikle açıklanan rakamlar beklentinin çok üstünde, 'Yüzde 90'lar' diye açıklandı. Aşı üreten firmalar, aşı üreten ülkelerin bilim adamlarından çok açıklamalar yapıyor. Bu dönemde bunları dikkate almamak lazım. Aşı üretimi için büyük yatırımlar gerekiyor sonra da kâr ediyorsunuz. Buna parayı ödeyebilecek yüksek gelirli ülkelerde aşılama yüzde 63'lere kadar ulaştı fakat çok düşük gelirli gruba giren ülkelerde halen yüzde 1'in altında, onlara da satamıyorsunuz parası yok. Böyle bir durumda şirketler pazar aramak durumunda. 3'üncü doz gerekliliği bir şekilde aşıya pazar arama girişimlerinden bir tanesi veya 'Her yıl tekrarlanacak' denmesi. Genel anlamda 3'üncü doz gerekliliği ile ilgili bir veri yok elimizde" dedi.