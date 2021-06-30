Biontech 2. doz aşı ne zaman kaç gün sonra yapılacak? Biontech aşısının ikinci doz aşı randevusunda süre değişti

2. DOZ AŞILAR KAÇ GÜN SONRASI OLACAK? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2. doz aşı randevuları hakkında, "Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın 2. dozunu 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur. " dedi. Koca sözlerini şöyle sürdürdü;



Birileri aşı almaktan vazgeçtiği için Türkiye'nin aşıya ulaştığını iddia etmek emek verenlere saygısızlık, devletimize güvensizliktir. Kimsenin buna hakkı yoktur. 9 aydır aşıya en doğru koşullarda ulaşmak için gayret eden, bu devletin kurumlarıdır. Bu hizmetler elbette bizim sorumluluğumuz ve görevimizdir. Görevimizi yapmış olmak sebebiyle iltifat beklemiyoruz.