Biontech 2. doz aşı ne zaman kaç gün sonra yapılacak? Biontech aşısının ikinci doz aşı randevusunda süre değişti
BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre değişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, ilk dozunu olanların ikinci doz aşı randevuları için bekleme süreleri kısaldı. Delta varyantına karşı aşılamanın varyantlar üzerinde etkili olacağını kararlaştırdıklarını belirterek Koca'nın açıklaması sonrası 2. randevu takvimi milyonların gündemine geldi. Peki, Biontech 2. doz aşı ne zaman kaç gün sonra yapılacak? İşte, Biontech aşı ikinci doz aşı süresi hakkında yapılan açıklamalar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Delta varyantına karşı dünya genelinde alarm verilirken Türkiye de aşılama takviminde yeni yol haritasını belirledi. Türkiye’nin de aralarında olduğu 85 ülkede delta varyantının görülmesinin ardından Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu'nda alınan kararları duyurdu. BioNTech aşısında iki doz randevularını daha önce 6-8 haftaya çeken bakanlık yeni karar alarak sürenin kısaltılmasına karar verdi. Konuyla ilgili Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın 2. dozunu 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur." dedi.
2
2. DOZ AŞILAR KAÇ GÜN SONRASI OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2. doz aşı randevuları hakkında, "Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın 2. dozunu 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur. " dedi. Koca sözlerini şöyle sürdürdü;
Birileri aşı almaktan vazgeçtiği için Türkiye'nin aşıya ulaştığını iddia etmek emek verenlere saygısızlık, devletimize güvensizliktir. Kimsenin buna hakkı yoktur. 9 aydır aşıya en doğru koşullarda ulaşmak için gayret eden, bu devletin kurumlarıdır. Bu hizmetler elbette bizim sorumluluğumuz ve görevimizdir. Görevimizi yapmış olmak sebebiyle iltifat beklemiyoruz.
3
E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır.
4
TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI
Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.
5
SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;