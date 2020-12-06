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HaberlerGündem HaberleriBinlerce öğrenci bu soruya yanıt arıyor: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Hürriyet
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Haber Giriş: 06 Aralık 2020 - 19:21 | 

Binlerce öğrenci bu soruya yanıt arıyor: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020-2021 eğitim yılında ilk kez üniversiteye başlayan binlerce öğrencinin yanı sıra eğitimlerine halihazırda ara sınıflarda devam eden pek çok öğrenci, yakın zaman önce KYK burs ve kredi başvurularını tamamladı. e-Devlet platformu üzerinde online şekilde yapılan başvuruların ardından şimdi ise sonuçlar bekleniyor. KYK'nın ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, sonuçları açıklaması ile burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin kimler olduğu belli olacak. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK burs başvuru sonuçları hakkındaki araştırmalar aralık ayı ile birlikte hız kazandı. Başvurularının üstünden günler geçen üniversiteliler, bakanlığın yapacağı değerlendirme işleminin ardından açıklayacağı 2020 burs ve kredi sonuçlarına kilitlendi. İşte, 2020-2021 burs ve kredi başvuru sonuçları hakkında son bilgiler...

2KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi yer almıyor. Ancak geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Aynı takvim göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 7 Aralık 2020 tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.

Konuya dair ayrıntılar ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

3KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI İDDİASI
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KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI İDDİASI

KYK burs sonuçlarının açıklandığı iddiası geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı karıştırdı. Ancak kurum üzerinden ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Yer alan iddialar sonrası Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Twitter hesabına çok sayıda paylaşım yapıldı.

Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde detaylara yer vereceğiz.

4E DEVLET SONUÇ EKRANI
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E DEVLET SONUÇ EKRANI

KYK burs başvuru sonuçları açıklandığı zaman sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile açıklanacak. Başvuru sonuçları diğer yıllarda olduğu gibi bu sene de e devlet üzerinden sorgulanacak. 2020 KYK burs başvuru sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

KYK BAŞVURU SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

5BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
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BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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