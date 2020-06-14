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Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 18:59,

Bingöl ve Erzurum'da son dakika deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem açıklama

Bingöl'de akşam saatlerinde son dakika deprem meydana geldi. En son deprem nerede oldu? 14 Haziran'da Bingöl Karlıova'da 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğinin 5 km olduğunu duyurdu. AFAD ise saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. İlk depremin ardından kentte merkez üssü yine Karlıova olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Son dakika deprem Erzurum, Bingöl, Erzincan, Muş gibi çevre illerden de hissedildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz.' dedi.

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Deprem mi oldu sorusu Erzurum ve Bingöl'de yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika deprem açıklamaları yapılıyor. 14 Haziran'da  Bingöl Karlıova'da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Muş, Batman gibi çevre illerden hissedildi. AFAD ise saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 18.09'da yine merkez üssü Karlıova olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Bingöl Karlıova'da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 17:24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğinin 5 km olduğunu duyurdu. Saat 18.09'da yine merkez üssü Karlıova olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

3BAKAN SOYLUDAN AÇIKLAMA
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BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir.''

4BİNGÖL VALİSİ: 10 EV YIKILDI
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BİNGÖL VALİSİ: 10 EV YIKILDI

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Ekinci, "Dinarbey ve Elmalı köyünde 10 ev yıkıldı. Yaralılar kurtarıldı, can kaybı yok" dedi

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