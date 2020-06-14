Bingöl ve Erzurum'da son dakika deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem açıklama

Deprem mi oldu sorusu Erzurum ve Bingöl'de yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika deprem açıklamaları yapılıyor. 14 Haziran'da Bingöl Karlıova'da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Muş, Batman gibi çevre illerden hissedildi. AFAD ise saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 18.09'da yine merkez üssü Karlıova olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.