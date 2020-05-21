Bingöl, Tunceli ve Elazığ Maden TOKİ kura çekilişi saat kaçta başlayacak? TOKİ kura sonuçları CANLI takip

50 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında 35 bin 252 konutun inşaatının sürdüğünü aktaran Kurum, şunları kaydetti:



"100 Bin Sosyal Konut projemizde bugüne dek 36 bin 73 konutumuzun hak sahiplerini belirledik.‬ Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini temmuz sonunda tamamlayacağız.‬ ‪100 bin sosyal konutun temellerini de haziran ayında atıyoruz."

TOKİ'nin indirim kampanyasına ilişkin de bilgi veren Kurum, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine TOKİ konut ve iş yerleri için başlattığımız yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişi başvurdu. 247 milyon lira borç kapama işlemi gerçekleştirildi.‬ ‪Bu süreçte ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." bilgisini paylaştı.