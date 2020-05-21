Bingöl, Tunceli ve Elazığ Maden TOKİ kura çekilişi saat kaçta başlayacak? TOKİ kura sonuçları CANLI takip
TOKİ'nin Corona virüsü nedeniyle ertelediği 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesinin canlı kuraları Bingöl, Tunceli ve Elazığ ile devam ediyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, Bingöl, Tunceli ve Elazığ Maden 2020 TOKİ kura sonuçları bugün gerçekleşecek 3 çekilişle beraber açıklanacak. Peki, Bingöl, Tunceli ve Elazığ Maden TOKİ kura çekilişi saat kaçta başlayacak? İşte Bingöl, Tunceli ve Elazığ Maden TOKİ kura çekilişinin detayları ve kura sonuçları CANLI takip sayfası...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bingöl, Tunceli ve Elazığ Maden TOKİ kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. Kura çekilişleri koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz, noter huzurunda gerçekleştiriliyor. 21 Mayıs'ta Bingöl, Tunceli ve Elazığ Maden projelerinin kurası yapılacak. TOKİ kura çekilişi canlı olarak sosyal medya platformları üzerinden gerçekleşecek. Kuralar TOKİ'nin Twitter, Facebook, YouTube ve İnstagram sayfalarından canlı izlenebilecek. Peki, Bingöl, Tunceli ve Elazığ Maden TOKİ kura çekilişi saat kaçta başlayacak? TOKİ kura sonuçları Canlı takip sayfası...
2
Abone Ol
3 ŞEHİR İÇİN TOKİ KONUT KURA ÇEKİLİŞLERİ
TOKİ Başkanlığı tarafından açıklanan 21 Mayıs tarihli kura çekiliş programı şu şekilde;
294 konutluk - BİNGÖL 294/100000 TOPLU KONUT PROJESİ kura çekilişi saat 10.00'da başlayacak. 200 konutluk - TUNCELİ 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ sosyal konut kura çekiliş saati öğlen saat 12.00'de başlayacak. 150 konutluk - ELAZIĞ İLİ MADEN İLÇESİ 150/100000 sosyal konut kura çekilişi saati ise 14.00 olarak belirlendi.
3
Abone Ol
9 ilde 2 bin 788 sosyal konutun kurası bu hafta çekilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dar gelirli vatandaşlara yönelik konut projelerine ilişkin bilgi verdi. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak projelere hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Kurum, dönüşüm projelerini yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını tedbirlerini alarak gerçekleştirdiklerini belirtti.
4
Abone Ol
50 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında 35 bin 252 konutun inşaatının sürdüğünü aktaran Kurum, şunları kaydetti:
"100 Bin Sosyal Konut projemizde bugüne dek 36 bin 73 konutumuzun hak sahiplerini belirledik. Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini temmuz sonunda tamamlayacağız. 100 bin sosyal konutun temellerini de haziran ayında atıyoruz." TOKİ'nin indirim kampanyasına ilişkin de bilgi veren Kurum, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine TOKİ konut ve iş yerleri için başlattığımız yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişi başvurdu. 247 milyon lira borç kapama işlemi gerçekleştirildi. Bu süreçte ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." bilgisini paylaştı.