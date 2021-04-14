Bingöl iftar vakti 2021: Bingöl'de iftara ne kadar kaldı? Bingöl imsakiye ve sahur vakti bilgileri
Bingöl iftar saati, akşam saatleri yaklaşırken gündemde yer almaya devam ediyor. Bingöl iftar vakti ile gündemde yer alıyor. Bingöl'de iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 14 Nisan 2021 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2021'in ikinci iftarı ile oruç ibadetine devam edecek olan kent sakinleri, Bingöl iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2021 bilgilerine göre Bingöl'de akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Bingöl iftar ve sahur vakti bilgileri
Bingöl iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Bingöl iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Bingöl iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Bingöl'de iftara ne kadar kaldı? İşte, Bingöl iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri
BİNGÖL'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
Bingöl'de iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 19.57'de gerçekleşecek.
BİNGÖL'DE SAHUR SAAT KAÇTA?
Bingöl'de sahur, 04.51'de yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:11
|19:00
|20:21*
|2
|14.04.2021
|04:09
|19:01
|20:22
|3
|15.04.2021
|04:07
|19:02
|20:24
|4
|16.04.2021
|04:05
|19:02
|20:25
|5
|17.04.2021
|04:03
|19:03
|20:26
|6
|18.04.2021
|04:02
|19:04
|20:27
|7
|19.04.2021
|04:00
|19:05
|20:29
|8
|20.04.2021
|03:58
|19:06
|20:30
|9
|21.04.2021
|03:56
|19:07
|20:31
|10
|22.04.2021
|03:55
|19:08
|20:32
|11
|23.04.2021
|03:53
|19:09
|20:34
|12
|24.04.2021
|03:51
|19:10
|20:35
|13
|25.04.2021
|03:50
|19:11
|20:36
|14
|26.04.2021
|03:48
|19:12
|20:38
|15
|27.04.2021
|03:46
|19:13
|20:39
|16
|28.04.2021
|03:44
|19:14
|20:40
|17
|29.04.2021
|03:43
|19:15
|20:42
|18
|30.04.2021
|03:41
|19:16
|20:43
|19
|01.05.2021
|03:39
|19:17
|20:45
|20
|02.05.2021
|03:38
|19:18
|20:46
|21
|03.05.2021
|03:36
|19:19
|20:47
|22
|04.05.2021
|03:35
|19:20
|20:49
|23
|05.05.2021
|03:33
|19:21
|20:50
|24
|06.05.2021
|03:31
|19:22
|20:51
|25
|07.05.2021
|03:30
|19:23
|20:53
|26
|08.05.2021
|03:28
|19:24
|20:54**
|27
|09.05.2021
|03:27
|19:25
|20:55
|28
|10.05.2021
|03:25
|19:26
|20:57
|29
|11.05.2021
|03:24
|19:26
|20:58
|30
|12.05.2021
|03:22
|19:27
|20:59***