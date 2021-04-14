Bingöl iftar vakti 2021: Bingöl'de iftara ne kadar kaldı? Bingöl imsakiye ve sahur vakti bilgileri

Bingöl iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Bingöl iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Bingöl iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Bingöl'de iftara ne kadar kaldı? İşte, Bingöl iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri



BİNGÖL'DE İFTAR SAAT KAÇTA?



Bingöl'de iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 19.57'de gerçekleşecek.



BİNGÖL'DE SAHUR SAAT KAÇTA?



Bingöl'de sahur, 04.51'de yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz



