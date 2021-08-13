Binance'den açıklama: Binance'de neden işlem yapılmıyor? Binance ne zaman düzelecek?
Kripto para borsası Binance uygulamasında sabah saatlerinden bu yana erişim sorunu yaşanıyor. Saat 05.00'ten bu yana işlem yapamayan yatırımcılar, Binance uygulamasının neden açılmadığını sorgularken yetkililerden açıklama geldi. Peki, Binance'de neden işlem yapılmıyor? Binance ne zaman düzelecek?
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Binance tarafından yayımlanan duyuruya göre, uygulama 13 Ağustos 2021 günü saat 05.00'ten (TSİ) bu yana programlanmış bir sistem güncellemesi gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Binance’de yapılacak işlemler bir süre askıya alındı. Binance kullanıcılarını resmi sosyal medya hesabından bilgilendirdi.
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Yapılan açıklamada “Binance Spot Alım Satım Sistem Güncellemesi Tamamlandı (13/08/2021) Çekim işlemleri, alım satım işlemlerinin yeniden açılmasından sonra 2,5 saat içinde açılacaktır.” İfadelerine yer verildi.
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Binance Türkiye'den 'soruşturma' açıklaması
Binance Türkiye İletişim Ekibi, İstanbul'da bir kişinin yatırdığı 234 bin liranın "buharlaştırıldığını" iddia ederek suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmasına ilişkin, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığı, bu süreçte şirketin herhangi bir kusurunun ya da sorumluluğunun bulunmadığını açıkladı.