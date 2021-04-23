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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Nisan 2021 - 13:42 | 

Binance çöktü mü, Binance neden açılmıyor?

Kripto para borsasının takip edildiği sitelerden biri olan Binance'da yaşanan sorun nedeniyle kullanıcılar Binance çöktü mü, Binance neden açılmıyor sorusunun cevabını araştırıyor. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara bakıldığında Binance'ın global çapta aralıklarla sorun yaşandığı gelen ilk bilgiler arasında.

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Binance çöktü mü ve Binance neden açılmıyor sorusu internette cevap arayan sorular arasında yer aldı. Hem masaüstü hem de mobil versiyonda giriş ve işlem sorunu yaşayan kullanıcılar Binance'taki problemin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

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Şuan için bir açıklama yapılmasa da sorunun aralıklarla yaşandığı ve global çapta olduğu gelen ilk bilgiler arasında.. Gelişmeler yaşandıkça detaylar haberimizde olacak.

3GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAŞANAN SORUNUN ARDINDAN BU AÇIKLAMA GELMİŞTİ

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAŞANAN SORUNUN ARDINDAN BU AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Binance CEO'su CZ Binance hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

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"Sistemimiz olası bir eşleştirme hatası tespit etti ve eşleştirme otomatik olarak askıya alındı. Konuyu araştırıyoruz. İlk tahmine göre 30-60 dakika sürebilir (değişebilir). Detaylar aktarılacak."

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