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Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 15:43,

Bin TL'lik şezlong yok, hamak var! Simge Sağın tatilde...

Ünlü şarkıcı Simge bazı ünlü meslektaşlarının aksine lüks tatili değil, karavanla macera yaşamayı tercih etti.

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Sahibi olduğu karavanı her yıl olduğu gibi bu yılda İzmir-Gümüldür'deki kamp alanına park etti. Güzel şarkıcı "Neden böyle bir tatil istediniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

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"Ekonomik ve hijyenik olmasının ötesinde çok da eğlenceli. Ayrıca kendimi çok daha özgür hissediyorum. İstediğimiz an rotayı değiştiriyoruz. Bende şezlong yerine harika bir hamak var. Karavanımla yolculuk bana ilham da veriyor."

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Kariyerinin ilk İstanbul Harbiye Açıkhava Konserini 5 Ağustos Çarşamba gecesi verecek olan Simge, o geceye özel hazırlanırken tatilde her sabah sporu da ihmal etmiyor...

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Güzel şarkıcı, karavanın önünde karın çalışırken çektirdiği fotoğrafları Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

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Karavanı olan diğer ünlüler ise şöyle: Kadir Doğulu – Neslihan Atagül, Erkan Can Güven Kıraç, Bennu Yıldırımlar, Şevval Sam, Volkan Konak.

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