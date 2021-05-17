Bin araçlık konvoyla İsrail protestosu

İsrail’in Filistin’e karşı düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi, hafta sonu Avrupa’nın birçok kentinde gerçekleşen büyük protesto eylemlerine sahne oldu.
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Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Kuzey Afrika ülkesi vatandaşlarının da destek verdiği yürüyüşlerde, Filistin halkı ile dayanışma çağrısı eylemleri, Berlin’de pazar günü gerçekleşen araç konvoyu ile devam edildi.
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17. Juni Caddesi’nde başlayan ve kent merkezinde ilerleyerek, Neukölln semtinde bulunan Estrel Otel güzergâhında yol alan araç konvoyu, şehir trafiğinde aksamalara neden oldu.
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Yaklaşık 1000 araçla Berlin kent merkezinde trafiği durduran eyleme, 2 binden fazla kişinin katıldığı belirtildi.
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Kadın ve çocukların yoğun olarak katılım sağladığı eylemde, Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayrakları da dikkati çekti.
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Güzergâh üstündeki çok sayıda konut sahibi vatandaşlar da bayraklarını balkon ve pencerelerden sallayarak eyleme destek verdi.
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Araçlarda yazılı ‘Filistin, Avrupa’da öldürülen 6 milyon Yahudi’nin hesabını ödemekten bıktı!’ mesajı ise dikkati çekti.
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Konvoyun ilerlemesi Rudi-Dutschke Caddesi üzerinde yer alan BZ, Bild, Welt gazetelerinin bağlı olduğu Axel Springer medya grubu önünde durdu.
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Almanya ve Avrupa Birliği bayraklarının yanına İsrail bayrağı çeken medya grubu, eyleme katılanlar tarafından protesto edildi.
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“Almanya’da tarafsız ve özgür basın!”, “İsrail’in bombalarıyla Filistin’de insanlar hayatını kaybederken, sizler İsrail bayrağı çekiyorsunuz!” sloganları atıldı.
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Rudi Dutschke Caddesi’ne bakan pano üzerinde ise haber manşetlerinin arasında sürekli tekrar eden “Antisemitizim ve Yahudi nefretine karşı sesinizi yükseltin!” mesajı yer aldı.
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Emniyet birimlerinin sadece trafiği kontrol amaçlı olarak müdahale ettiği eylemlerde herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmadı.
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RBB24 televizyon kanalının internet sayfasındaki haberine göre, cumartesi günü gerçekleşen ve olaylı sonlanan Neukölln’deki protesto yürüyüşünde 93 polis memurun yaralandı, 60 kişinin gözaltına alındı.