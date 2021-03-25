Bin 300 kişiyi Sütbank çarptı… ’30 yıllık kazancım gitti’
Konya'da, 2007'de kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Şirketi'nin 'Sütbank' adı altında kurdukları sisteme, hissedarlara hak ettikleri süt paralarını ödemediği iddia edildiği davaya devam edildi. Şirketin eski yönetim kurulu başkanı Orhan T. ile muhasebeci İrfan A., 'iştirak halinde dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından yargılandıkları davada beraat kararı çıktı. Duruşmaya katılan mağdurlardan Ahmet Kavak, "30 yıl polislik yaptım, bütün kazancımı oraya yatırdım. Şirket ilk başta çok iyiydi ama batırdılar. Biz ceza almalarını beklerken beraat kararı çıktı. 1300 kişi hayal kırıklığına uğradı. Davayı istinaf mahkemesine götüreceğiz. Sonuna kadar da hakkımızı arayacağız" ifadelerini kullandı.