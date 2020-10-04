BİM'de bu hafta neler var? BİM 6-9 Ekim aktüel kataloğu yayınlandı
BİM, 6 Kasım Salı gününden itibaren mağazalarında yer alacak aktüel ürünleri fiyatlarıyla birlikte açıkladı. Bu hafta BİM'de teknolojiden giyime, mutfak gereçlerinden çocuklar için ürünlere geniş bir yelpazede pek çok ürün yer alacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM'in 6 ve 9 Ekim'de aktüel ürünleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından BİM, her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiden giyime pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunmaya devam ediyor. 6 Ekim 2020'den itibaren BİM mağazalarına gelecek ürünlerin kataloğu açıklandı. İşte, en güncel BİM aktüel ürün kataloğuna ilişkin tüm ayrıntılar...
2
Abone Ol
Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan BİM'de bu hafta; kahvaltılık ürünler, makyaj malzemeleri, cilt ve saç bakım ürünleri ile evcil hayvan bakım malzemeleri yer alacak. Öte yandan 9 Ekim'den itibaren de kablosuz dikey süpürge, buharlı ütü, şofben ve yoğurt makinesi gibi teknolojik ürünler yer alacak.
3
Abone Ol
9 Ekim'de gelecek aktüel ürünler arasında anne ve bebekler için kıyafet ve yardımcı ürünler de yer alacak. Taşınabilir Şarj Aleti ve oyuncaklar da dikkat çekiyor.