BİM'de bu hafta neler var? BİM 6-9 Ekim aktüel kataloğu yayınlandı

Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından BİM, her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiden giyime pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunmaya devam ediyor. 6 Ekim 2020'den itibaren BİM mağazalarına gelecek ürünlerin kataloğu açıklandı. İşte, en güncel BİM aktüel ürün kataloğuna ilişkin tüm ayrıntılar...