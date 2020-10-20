BİM'de bu hafta neler var, aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 20 Ekim 2020 BİM aktüel kataloğu

BİM 20 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markete bu hafta salı günü gelecek olan ürünler arasında toka 4,95 TL, figürlü cımbız ve törpü 4,95 TL, küpe 7,95 TL, bebek kolonyası 11,90 TL, köpük sabun 6,95 TL, bebek sabunu 2,50 TL, yıkanabilir çocuk maskesi 2,95 TL, desenli saten gecelik sabahlık 75 TL, desenli saten pijama takımı 75 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı



