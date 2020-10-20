BİM'de bu hafta neler var, aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 20 Ekim 2020 BİM aktüel kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu yeni haftayla beraber yayınlandı. Teknolojiden gıdaya birbirinden indirimli fırsat ürünlerini tüketiciye sunan BİM markette, yeni ürünler raflardaki yerlerini aldı. 20 Ekim BİM BİM aktüel kataloğunda desenli saten gecelik sabahlık 75 TL, desenli saten pijama takımı 75 TL, 2’li tenis çorabı 6,95 TL, 2’li sporcu çorabı 8,95 TL fiyatı ile dikkat çekti. Bugün raflara eklenecek olan ürünler arasında fındıklı hurma bar, müsli çeşitleri, proteinli süt, fıstık ezmesi de bulunuyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, 20 Ekim 2020 BİM aktüel kataloğu tamamı.
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BİM 20 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markete bu hafta salı günü gelecek olan ürünler arasında toka 4,95 TL, figürlü cımbız ve törpü 4,95 TL, küpe 7,95 TL, bebek kolonyası 11,90 TL, köpük sabun 6,95 TL, bebek sabunu 2,50 TL, yıkanabilir çocuk maskesi 2,95 TL, desenli saten gecelik sabahlık 75 TL, desenli saten pijama takımı 75 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı