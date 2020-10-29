BİM'de bu hafta neler var? 30 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte indirimli ürünler

30 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markete her hafta salı ve cuma günleri fırsat ürünleri geliyor. Bu ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Bu hafta mutfak malzemelerinden araba bakım ürünlerine, spor giyimden oyuncağa kadar çok çeşitli fırsat ürünleri raflara eklenecek. BİM aktüel kataloğu taşıma kapaklı kek kalıbı 39,90 TL, sahan seti 119 TL, karnıyarık tenceresi 79,90 TL, hafıza oyunu 9,95 TL, 2’li puzzle 11,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte kataloğun tamamı...



