BİM'de bu hafta neler var? 12 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte haftanın indirimli ürünleri

BİM 12 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. Bu hafta cuma günü satışa çıkarılacak ürünler arasında saç maşası, saç kurutma makinesi, saç düzleştirici, saç kesme makinesi gibi ürünler yer alıyor. Markette aksesuar ve takı dolabı 169 TL, dönen başlıklı diş fırçası 59,90 TL, çok fonksiyonlu dikiş makinesi 299 TL, kol saati 179 TL, figürlü çocuk sırt çantası 19,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.