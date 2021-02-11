BİM'de bu hafta neler var? 12 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte haftanın indirimli ürünleri
12 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta indirimli ürünlerini market raflarını taşıyan BİM, bu hafta da elektronikten gıda malzemelerine kadar bir çok üründe indirim fırsatı oluşturdu. Sınırlı sayıda gelen fırsat ürünleri arasından ihtiyacı olanları almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 12 Şubat BİM aktüel kataloğu içerisinde saç maşası 99,90 TL, saç kurutma makinesi 119 TL, saç düzleştirici 99,90 TL, saç kesme makinesi 139 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte, 12 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri.
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BİM 12 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. Bu hafta cuma günü satışa çıkarılacak ürünler arasında saç maşası, saç kurutma makinesi, saç düzleştirici, saç kesme makinesi gibi ürünler yer alıyor. Markette aksesuar ve takı dolabı 169 TL, dönen başlıklı diş fırçası 59,90 TL, çok fonksiyonlu dikiş makinesi 299 TL, kol saati 179 TL, figürlü çocuk sırt çantası 19,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.