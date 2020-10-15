BİM'de bu cuma neler var? 16 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM aktüel ürünleri arasında bu hafta stant mikser mutfak şefi 999 TL, çay makinesi 199 TL, 6 kişilik kahve fincan seti 129 TL, bitki çayı ve kahve demliği 27,90 TL, çift cidarlı borosilikat bardak 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Markete bu hafta buhar jenaratörlü ütü, saç kurutma makinesi, ütü masası, ankastre set gibi ürünler geliyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı



