BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 22-24 Nisan 2020 BİM çalışma saatleri

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ Market tarafından yapılan açıklamada 22 Nisan’dan 27 Nisan’a kadar olan çalışma düzeni paylaşıldı. İşte BİM’den yapılan açıklama:

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın koronavirü ile mücadele kapsamında aldığı karar ile, 30 büyükşehir belediyemiz ile Zonguldak ilimizde bulunan mağazalarımız;

22 Nisan tarihinde 08.00-23.00

23-24 Nisan tarihlerinde 09.00-14.00

Saatleri arasında hizmet verecektir.