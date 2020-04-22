BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 22-24 Nisan 2020 BİM çalışma saatleri
BİM çalışma saatleri, sokağa çıkma yasağının 4 gün olacağının açıklanmasının ardından araştırılan konular arasında yerini aldı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerde 22 Nisan ve 24 Nisan tarihleri aralığında marketin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığı, hafta sonu ise şubelerin kapalı olacağı duyuruldu. İşte 2020 BİM çalışma saatleri…
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BİM kaçta açılıyor? sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar şubelerin kaçta açılıp kaçta kapandığını öğrenmek istiyorlar. 23 Nisan tarihinde başlayıp dört gün devam edecek olan sokağa çıkma yasağında açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı. İşte 22 Nisan, 23 Nisan ve 24 Nisan BİM market çalışma saatleri…
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BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
Market tarafından yapılan açıklamada 22 Nisan’dan 27 Nisan’a kadar olan çalışma düzeni paylaşıldı. İşte BİM’den yapılan açıklama: T.C. İçişleri Bakanlığı’nın koronavirü ile mücadele kapsamında aldığı karar ile, 30 büyükşehir belediyemiz ile Zonguldak ilimizde bulunan mağazalarımız; 22 Nisan tarihinde 08.00-23.00 23-24 Nisan tarihlerinde 09.00-14.00 Saatleri arasında hizmet verecektir.