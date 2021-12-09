BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM açılış ve kapanış saati

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. BİM Mağazalarında öğle tatili yoktur sadece cuma günleri cuma namazı saati kapalıdır.



İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde; "Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir."