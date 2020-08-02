BİM bugün açık mı, kaçta açılıyor? 2020 BİM market çalışma saatleri

Marketlerin bayramda açık olup olmadığı araştırılıyor. BİM bugün bayramın üçüncü günü açık mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kurban Bayramı bu yıl 3 Ağustos’ta sona erecek. Bazı marketler bayramın birinci günü veya ilk iki günü çalışmalarına ara verdiler. BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 2 Ağustos Pazar günü açık olacak.



BİM BUGÜN AÇIK MI?

BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 2 Ağustos Pazar günü açık olacak.