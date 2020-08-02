BİM bugün açık mı, kaçta açılıyor? 2020 BİM market çalışma saatleri
BİM bugün açık mı sorusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Kurban Bayramı tüm hızıyla devam ediyor. Yılın ikinci dini bayramının son günü 3 Ağustos’ta olacak. Peki bayramın üçüncü günü BİM açık mı? İşte marketin çalışma saatleri ile ilgili bilgiler…
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Marketlerin bayramda açık olup olmadığı araştırılıyor. BİM bugün bayramın üçüncü günü açık mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kurban Bayramı bu yıl 3 Ağustos’ta sona erecek. Bazı marketler bayramın birinci günü veya ilk iki günü çalışmalarına ara verdiler. BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 2 Ağustos Pazar günü açık olacak.
BİM BUGÜN AÇIK MI? BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 2 Ağustos Pazar günü açık olacak.
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BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM market sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında çalışmaktadır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir. BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.