BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM 20 Ekim aktüel kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta da yeni ürünler bulunuyor. Markete salı günü birçok ürün gelecek. BİM 20 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisinde desenli saten gecelik sabahlık 75 TL, desenli saten pijama takımı 75 TL, 2’li tenis çorabı 6,95 TL, 2’li sporcu çorabı 8,95 TL fiyatı ile yer alıyor. Yarın raflara eklenecek olan ürünler arasında fındıklı hurma bar, müsli çeşitleri, proteinli süt, fıstık ezmesi de bulunuyor.
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BİM 20 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markete bu hafta salı günü gelecek olan ürünler arasında toka 4,95 TL, figürlü cımbız ve törpü 4,95 TL, küpe 7,95 TL, bebek kolonyası 11,90 TL, köpük sabun 6,95 TL, bebek sabunu 2,50 TL, yıkanabilir çocuk maskesi 2,95 TL, desenli saten gecelik sabahlık 75 TL, desenli saten pijama takımı 75 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı