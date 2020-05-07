BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta güncel olarak yayınlanıyor. 8 Mayıs BİM aktüel ürünleri bu hafta 6 Mayıs’ta satışa çıkarıldı. Önümüzdeki hafta da yine cuma günü raflara eklenen aktüel ürünler çarşamba günü markete gelecek. 13 Mayıs broşürü içerisinde Realme C2 Cep Telefonu 999 TL, Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık 89,90 TL, 3’lü Dekoratif Ahşap Fener 99,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Ayrıca katalog içerisinde birçok bebek ürünü de bulunuyor. İşte 13 Mayıs ve 6 Mayıs BİM aktüel ürünlerinin tamamı...