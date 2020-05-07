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Ekonomi
Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 11:57,

BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM aktüel ürünleri

13 Mayıs ve 6 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta 8 Mayıs BİM aktüel ürünleri Çarşamba günü satışa çıkarıldı. Önümüzdeki hafta yine aynı şekilde çarşamba günü aktüel ürünler market raflarına eklenecek. 6 Mayıs’ta markete . Cam set üstü ocak 329 TL, 2’li tava seti 36,95 TL, 24 cm. Cook N Clean tava 59,90 TL, manuel rondo 69,90 TL, blender set 199 TL, kadın sandalet 29,90 TL, çapraz kadın terlik 19,90 TL aksesuar ve takı dolabı 129 TL fiyatı ile markete geldi. İşte aktüel ürünlerin tamamı…

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BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta güncel olarak yayınlanıyor. 8 Mayıs BİM aktüel ürünleri bu hafta 6 Mayıs’ta satışa çıkarıldı. Önümüzdeki hafta da yine cuma günü raflara eklenen aktüel ürünler çarşamba günü markete gelecek. 13 Mayıs broşürü içerisinde Realme C2 Cep Telefonu 999 TL, Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık 89,90 TL, 3’lü Dekoratif Ahşap Fener 99,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Ayrıca katalog içerisinde birçok bebek ürünü de bulunuyor. İşte 13 Mayıs ve 6 Mayıs BİM aktüel ürünlerinin tamamı...

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11BİM 6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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BİM 6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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