BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 13 Ekim BİM aktüel ürünleri

BİM markete bu hafta da salı ve cuma günleri yeni aktüel ürünler geliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta demlik poşet çay+700 ml cam demlik 59,95 TL, 10 kg buğday unu 29,90 TL, bademli karamelli çikolata 16,50 TL, çedarlı mini kraker 1,95 TL, kaplamalı saray helvası 7,95 TL, frambuaz dolgulu çikolata 1,95 TL, frambuazlı/kakaolu kremalı bisküvi 3,50 TL, çikolata kaplı lokum 3,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte salı günü markete gelecek olan BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı