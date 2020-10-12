BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 13 Ekim BİM aktüel ürünleri
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market raflarına her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler ekleniyor. Sınırlı sayıda gelen ürünleri almak isteyenler erken saatlerde market şubelerine gidiyorlar. 13 Ekim’de BİM’e birçok yeni ürün gelecek. Bu ürünler arasında demlik poşet çay+700 ml cam demlik 59,95 TL, 10 kg buğday unu 29,90 TL, bademli karamelli çikolata 16,50 TL fiyatı ile bulunuyor.
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BİM markete bu hafta da salı ve cuma günleri yeni aktüel ürünler geliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta demlik poşet çay+700 ml cam demlik 59,95 TL, 10 kg buğday unu 29,90 TL, bademli karamelli çikolata 16,50 TL, çedarlı mini kraker 1,95 TL, kaplamalı saray helvası 7,95 TL, frambuaz dolgulu çikolata 1,95 TL, frambuazlı/kakaolu kremalı bisküvi 3,50 TL, çikolata kaplı lokum 3,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte salı günü markete gelecek olan BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı