BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünleri
BİM aktüel ürünleri Cuma günleri raflara ekleniyordu. Bu hafta 15 Mayıs ürünleri 13 Mayıs’ta markete geldi. Önümüzde hafta yine Çarşamba günü yeni ürünler gelecek. 20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde granit efektli wok tava 29,90 TL, büyük boy termos 149 TL, düdüklü tencere 349 TL, çift fonksiyonlu Türk kahvesi makinesi 199 TL, 3’lü yaldızlı su bardağı 14,90 TL, tekli meyve konseptli meşrubat bardağı 6,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…
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BİM aktüel ürünler katlaoğu yayınlandı. 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta markete yeni ürünler geliyor. BİM 15 Mayıs aktüel ürünleri 13 Mayıs’ta raflara eklendi. Önümüzdeki hafta yine yeni ürünler çarşamba günü gelecek. 20 Mayıs broşürü içerisinde Samsung Galaxy A70 cep telefonu 2.650 TL, cam ankastre set 1.099 TL, büyük boy termos 149 TL, düdüklü tencere 349 TL, çift fonksiyonlu Türk kahvesi makinesi 199 TL, tek dalga renkli çay seti 79,90 TL fiyatı ile yer alıyor.