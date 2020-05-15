BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünler katlaoğu yayınlandı. 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta markete yeni ürünler geliyor. BİM 15 Mayıs aktüel ürünleri 13 Mayıs’ta raflara eklendi. Önümüzdeki hafta yine yeni ürünler çarşamba günü gelecek. 20 Mayıs broşürü içerisinde Samsung Galaxy A70 cep telefonu 2.650 TL, cam ankastre set 1.099 TL, büyük boy termos 149 TL, düdüklü tencere 349 TL, çift fonksiyonlu Türk kahvesi makinesi 199 TL, tek dalga renkli çay seti 79,90 TL fiyatı ile yer alıyor.