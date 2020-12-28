BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 29 Aralık BİM aktüel kataloğu
BİM markete her hafta yeni aktüel ürünler geliyor. Son haftalarda salı ve çarşamba günleri raflara yeni fırsatlar ekleniyor. BİM 29 Aralık aktüel kataloğu içerisinde kavrulmuş Siirt fıstığı 28,90 TL, tuzlu ince kabuklu kavrulmuş badem 21,90 TL, fındık 35 TL, 400 g sıcak çikolata 13,90 TL, 250 g Türk kahvesi 13,90 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte kataloğun tamamı
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BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta yoğun ilgi görüyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 29 Aralık BİM aktüel kataloğu içerisinde haşlanmış börülce 3,95 TL, haşlanmış nohut 3,95 TL, haşlanmış pancar 6,95 TL, sıcak çikolata 13,90 TL, 250 g Türk kahvesi 13,90 TL, karışık meyveli gazoz 9,95 TL, çilek aromalı gazoz 9,95 TL fiyatı ile bulunuyor.