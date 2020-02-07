BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Şubat günü neler var? Elektrik süpürgesi ve traş makinesi ön planda
BİMaktüel ürünler kataloğu 7 Şubat Cuma gününün ilk saatleri itibariyle içerisinde yer alan ürünler ile araştırılmaya başlandı. Şu ana dek her hafta pek çok ürün gamına yer veren BİM aktüel ürünler kataloğu, 7 Şubat Cuma günü de bu geleneğini sürdürüyor. Peki, cep telefonu, elektrik süpürgesi, buharlı ütü, traş makinesi, ütü masası gibi pek çok ürünün yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde 7 Şubat Cuma günü neler yer alıyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan dekoratif ürünler, fotoğraflık, ayakkabı rampası, masa örtüsü, kadın terliği gibi ürünler ile dikkat çekiyor. Peki, 7 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler yer alıyor? İşte, mutfak gereçlerinden elektroniğe pek çok ürünün yer aldığı 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu listesi
7 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
LG K11 Cep Telefonu
• 2 yıl LG Türkiye Garantili • 5.3” ekran 720x1280px Ekran Çözünürlüğü • Arttırılabilir Hafıza 256 gb’a kadar • 1,5 GHz Quad Core + 1,0 GHz Quad Core • Batarya 3000 mAh
• Dahili Hafıza 16 GB Ram 2 GB • Arka Kamera 13 MP Ön Kamera 8 MP • 4,5 G
• Parmak İzi Sensörü • Android İşletim Sistemi 7.1.2 (Nougat) • Bluetooth 4.0
Nevresim Takımı Çift Kişilik
• Nevresim: 200x220 cm
Çarşaf: 240x260 cm
Yastık: 50x70 cm
• 2 adet %100 pamuk
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2
CYCLONE Elektrikli Süpürge
• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı • Yüksek performanslı yeni süpürme ucu • Teleskopik emiş borusu • Yıkanabilir AFS filtre • 2,5 litre toz haznesi
3
Saç Kurutma Makinesi Frida
• 2 farklı hız ayarı • 3 farklı sıcaklık ayarı • Soğuk fön düğmesi • Hava yönlendirici başlık • ~1,8 m kablo • Difüzör/Vigo başlığı
Erkek Bakım Seti
• Kısa, orta ve uzun sakal kırpma • Saç kesme • Tamamen yıkanabilir başlık ve taraklar, keskin bıçaklar • Kulak ve burun tüylerini alma • Dış hatları düzgünleştirme • ~10 saatlik şarj ile ~40dk boyunca hassas şekillendirme
4
Mini Ütü Masası
• Buhar geçirici perfore sac tabla • Isıya dayanıklı kumaş
Led Işıklı Tablo
• Kanvas tablo • Pil ile çalışır (piller dahil değildir) • Farklı modellerde
5
Kaydırmaz Mutfak Ürünleri
• Farklı renk seçenekleri • Kaydırmaz tepsi • Kaydırmaz kesim matı • Kaydırmaz bulaşıklık