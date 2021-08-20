BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2021: BİM bu hafta neler var?
Her cuma yenilenen BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 20 Ağustos Cuma 2021 BİM kataloğunda bu hafta okul araç gereçlerinden çalışma masa ve sandalyesine, pek çok indirimli tek fiyat ürün yer alıyor. İşte, bu hafta BİM’de neler var merak edenlere, üç sayfalık BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2021.
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Zincir marketler her hafta belirli günlerde en çok sevilen ürünlere indirimli olarak bir katalogda yer veriyor. Pek çok kişinin takip ettiği marketlerden biri olan BİM’de her cuma olduğu gibi 20 Ağustos Cuma günü aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İşte merak edenlere BİM haftanın indirimli ürünler listesi.