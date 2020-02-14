BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Şubat günü mağazalara neler getirecek? Bu hafta Bim'de neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Şubat Cuma günü içerisinde yer alan ürünler ile merakla araştırılmaya başlandı. Samsung Galaxy A70 cep telefonu, dik durabilen süpürge, tüm evi kapsayan wifi sistemi gibi birbirinden farklı ürünlerin yer bulacağı BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde çocuklar da unutulmadı. BİM aktüel ürünler kataloğu çocuklar oyuncak kamyon, küçük dinozor oyuncak seti, 3 boyutlu kartın ev ile sürpriz yapacak. İşte, 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu hakkında bazı bilgiler
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BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Şubat tarihinde mağazalarda yer alacak ürünler hakkında bazı bilgiler verdi. Teknolojiden ev gereçlerine, mutfak eşyalarından çocuk ürünlerine geniş bir yelpaze bu hafta BİM mağazalarında olacak. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu hakkında bazı bilgiler
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu
Ağırlık: ~183 gr • Süper Hızlı Şarj: 25 W • Dahili Hafıza: 128 GB • Arttırılabilir Hafıza: 512 GB • Ram 6 GB • Yüz Tanıma • Pil Gücü 4500 mAh • Üçlü Arka Kamera 32.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) + 8.0 MP (F2.2) Ön Kamera 32.0 Mp (F2.0) • Video UHD (3840 x 2160) @30fps • 8 Çekirdekli İşlemci (2.0GHz + 1.7 GHz) • 6.7”1080x2400 FHD Super Amoled ekran • Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu • Android 9.0 • 2 Yıl Samsung Türkiye Garantilidir
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2
Dik Durabilen Süpürge Piccadily
• 1 litre toz haznesi • Boomerang yer aparatı • Sert zemin aparatı • İyileştirilmiş ses seviyesi (79 DB)
3
Tüm Evi Kapsayan Wi-Fi Sistemi • 2 Adet Halo Cihazı ve 300 Mbps hız ile tüm evde internet kapsama alanını genişletebilirsiniz • Halo cihazları da modeminizin kullandığı Wi-Fi kullanıcı adı ve şifresini kullanabilir • 40‘ın üzerinde farklı cihaz bağlanabilir • Evinizde dolaşırken Halo’lar arasında otomatik olarak geçiş yaparsınız, • Halo sistemi size her noktada en iyi internet hızını sunacaktır
4
Akıllı Bileklik • 0,96 inç TFT ekran • Pil kapasitesi: 90 mAh • Şarj süresi: ~ 2 saat • Çalışma süresi: ~ 5-7 gün • USB girişi ile kolay şarj • Adaptör dahil değildir
5
Ayak Bakım Törpüsü • Ekstra başlık dahildir • 360° dönebilen silindir törpü • Islak kuru kullanım • Temizleme fırçası • Kablosuz kullanım • 2xAA pil ile çalışma (Dahil değildir)