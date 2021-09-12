BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Eylül 2021 Salı! BİM’ de bu hafta neler var?
14 Eylül 2021 Salı BİM aktüel kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta pasta malzemeleri, pastacı kreması da dahil indirimli fiyatlarla mutfak tutkunlarını bekliyor. Peki BİM katalogda bu hafta başka neler var? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Eylül 2021 Salı!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
BİM aktüel 14 Eylül 2021 Salı kataloğu 2 sayfa olarak yayınlandı. BİM katalogda ilk sayfa bebek bakım ürünleri, temizlik malzemeleri gibi ürünler yer alırken ikinci sayfasında pek çok pastacı malzemeleri alışveriş tutkunlarını bekliyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Eylül 2021 Salı.
2
İşte merakla beklenen 12 Eylül 2021 Salı BİM aktüel kataloğunda yer alan indirmli ürünleri ve fiyat listesi...
BİM aktüel ürünler kataloğu ilk sayfada bebek bezleri, lisanslı bebek ve çocuk çorapları, günlük ped, köpük sabun, el ve vücut kremi, vücut parfümü, kil maskesi, temizlik eldiveni, tüy toplayıcı, spor ayakkabı bakım süngeri, klasik krem boya, mutfak tipi çakmak ve bambu kürdan gibi ürünler yer alıyor.
4
BİM katalog ikinci sayfada ise; pul çikolata, kuvertür çikolata, çikolata kaplı mat draje, çikolata kaplı karamel parçaları, kakao, meyve küpleri, sade krem şanti, jelatin, pasta keki, pastacı kreması, çikolatalı sos, kakaolu kedi dili, baharat çeşitleri, petibör bisküvi, Alaçatı kurabiyesi, kavrulmuş fındık içi ve ceviz içi gibi pasta ve çay saati ürünleri var.