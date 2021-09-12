BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Eylül 2021 Salı! BİM’ de bu hafta neler var?

BİM katalog ikinci sayfada ise; pul çikolata, kuvertür çikolata, çikolata kaplı mat draje, çikolata kaplı karamel parçaları, kakao, meyve küpleri, sade krem şanti, jelatin, pasta keki, pastacı kreması, çikolatalı sos, kakaolu kedi dili, baharat çeşitleri, petibör bisküvi, Alaçatı kurabiyesi, kavrulmuş fındık içi ve ceviz içi gibi pasta ve çay saati ürünleri var.