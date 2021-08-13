BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Ağustos 2021! BİM bu hafta neler var?

Zincir marketler her hafta belirli günlerde en çok sevilen ürünlere indirimli olarak bir katalogda yer veriyor. Pek çok kişinin takip ettiği marketlerden biri olan BİM’de her cuma olduğu gibi 13 Ağustos Cuma günü aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İşte merak edenlere BİM haftanın indirimli ürünler listesi.