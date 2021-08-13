BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Ağustos 2021! BİM bu hafta neler var?
Her cuma yenilenen BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 13 Ağustos Cuma 2021 BİM kataloğunda bu hafta okul araç gereçlerinden Türk kahvesi makinesine, sunum tabaklarından bisiklete pek çok indirimli tek fiyat ürün yer alıyor. İşte, bu hafta BİM’de neler var merak edenlere, üç sayfalık BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Ağustos 2021.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Zincir marketler her hafta belirli günlerde en çok sevilen ürünlere indirimli olarak bir katalogda yer veriyor. Pek çok kişinin takip ettiği marketlerden biri olan BİM’de her cuma olduğu gibi 13 Ağustos Cuma günü aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İşte merak edenlere BİM haftanın indirimli ürünler listesi.
2
Okulların açılmasına sayılı zaman kala BİM aktüel kataloğunda bu hafta okul ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olacak sulu kapak defter, çıtçıtlı zarf dosya, sunum dosyası, yapışkanlı not kağıdı, simli yapıştırıcı, keçeli kalem, boyama önlüğü, çift yönlü yazı tahtası ve mantar pano gibi ürünler bulunuyor.
3
Türk kahvesi makinesi, rendeli blender seti, ışıklı kettle, kaşıklık havluluk, mini bulaşıklık, peçetelik, servis / pişirme maşası, sunum tabağı gibi ürünler var.
4
Üçüncü sayfada ise ultra HD smart TV, çift amortisörlü bisiklet, buhar kazanlı ütü, ışıklı scooter, masa tenisi seti, çok fonksiyonlu buharlı temizleyici, buhar kazanlı ütü, saç kurutma makinesi ve oyuncaklar yer alıyor.