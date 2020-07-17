BİM aktüel kataloğunda indirimli ürünler satışa çıkıyor: 17 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta markete yeni aktüel ürünler geliyor. Market broşürü içerisinde elektrik süpürgesi 549 TL, davul fırın 149 TL, 4 kapak tek çekmeceli çok amaçlı dolap 199 TL, 4 parça çelik cezve seti 75 TL, cam ışıklı kettle 99,90 TL, döküm tava 59,90 TL, taş motoru 99,90 TL, kılıç testere 199 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…



BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Her hafta market raflarına cuma günleri yeni ürünler ekleniyor. BİM’de bu hafta cam ışıklı kettle 99,90 TL, döküm tava 59,90 TL, çay makinesi 199 TL, çift cidarlı bardak 19,90 TL, pasta ve salata servis seti 29,90 TL, çelik termos 59,90 TL, blender set 249 TL, tost makinesi 219 TL, 6 parça derin çelik salama seti 129 TL, döküm karnıyarık tenceresi 169 TL, 2’li düdüklü tencere seti 109 TL’den satışa çıkarılacak.