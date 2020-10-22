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Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 09:22 | 

BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte 23 Ekim 2020 BİM aktüel kataloğu

BİM aktüel kataloğunda bulunan ürünler 23 Ekim itibariyle market raflarındaki yerini aldı. Sınırlı sayıdaki ürünleri avantajlı fiyatlarla almak isteyen birçok kişi, günler öncesinde 23 Ekim tarihli BİM aktüel kataloğunu incelemeye başlamıştı. Peki, BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte 23 Ekim 2020 BİM aktüel kataloğu…

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BİM’in haftalık aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojiden mutfak gereçlerine pek çok seçenek var. BİM'de bu hafta; Arnica Cyclone Elektrikli, Kiwi Otomatik Kahve, Cam Kahve Cezvesi ve Toprak Güveç Tencere, ev araç gereçleri ve gıda ürünlerinde birçok indirimli fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

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Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge

• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı
• Yüksek performanslı yeni süpürme ucu
• Teleskopik emiş borusu
• Yıkanabilir AFS filtre
• 2,5 litre toz haznesi
• 750 watt
• A sınıfı
• 75 dBa ses seviyesi

3
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Oyuncak Raylı Tren

• 38 parça
• 1 adet lokomotif
• 2 adet yük vagonu
• Pilli (pil dahil değildir)

Kitaplıklı Çalışma Masası

• Metal ayaklar
• 4 katlı kitaplık
• CE sertifikalı suntalam

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