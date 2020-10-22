BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte 23 Ekim 2020 BİM aktüel kataloğu

BİM’in haftalık aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojiden mutfak gereçlerine pek çok seçenek var. BİM'de bu hafta; Arnica Cyclone Elektrikli, Kiwi Otomatik Kahve, Cam Kahve Cezvesi ve Toprak Güveç Tencere, ev araç gereçleri ve gıda ürünlerinde birçok indirimli fiyatlarla alıcılarını bekliyor.