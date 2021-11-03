BİM aktüel kataloğu 5 Kasım 2021: BİM aktüel katalog ürünlerinde bu hafta neler var?
BİM 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM markete her hafta yeni fırsat ürünleri geliyor. Bu ürünleri almak isteyeneler erken saatlerde markete gidiyorlar. BİM 5 Kasım 2021 aktüel ürünleri arasında blender seti 189,00 TL, bisküvi pasta makinesi 39,90 TL, ayaklı baton kek tabağı 49,90 TL, mikser 124,90 TL, çay makinesi 249,00 TL, yanmaz yapışmaz tava 19,90 TL, ısıtıcı 279,00 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM market raflarına bu hafta eklenen ürünler...
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BİM aktüel ürünleri bugün raflara eklendi. 15 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğunda olan ürünler satışa çıkarıldı. Markete gelen aktüel ürünler sınırlı sayıda olduğu için vatandaşlar her hafta market açılış saatinde şubelere gidiyor ve istedikleri ürünleri alıyorlar. BİM aktüel kataloğunda bu hafta mutfak malzemelerinden elektronik ev aletlerinde pek çok ürün indirimli olarak yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Kasım 2021.