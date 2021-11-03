BİM aktüel kataloğu 5 Kasım 2021: BİM aktüel katalog ürünlerinde bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünleri bugün raflara eklendi. 15 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğunda olan ürünler satışa çıkarıldı. Markete gelen aktüel ürünler sınırlı sayıda olduğu için vatandaşlar her hafta market açılış saatinde şubelere gidiyor ve istedikleri ürünleri alıyorlar. BİM aktüel kataloğunda bu hafta mutfak malzemelerinden elektronik ev aletlerinde pek çok ürün indirimli olarak yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Kasım 2021.