BİM aktüel kataloğu 3 Aralık 2021 yayınlandı! Bu cuma BİM'e neler gelecek?
BİM'in ürünleri her cuma alışveriş severlerin merakla takip ettiği indirimleri sunuyor. BİM kataloğu bu hafta modern ayakkabılıktan pijama takımlarına, blender setinden çaydanlığa dolap düzenleyicilerden temizlik ürünlerine pek çok ürün indirimleriyle yer alıyor. Peki, BİM'de bu cuma neler olacak? İşte BİM aktüel kataloğu 3 Aralık 2021!
BİM aktüel kataloğu 3 Aralık 2021 yayınlandı. BİM'de bu hafta blender seti 199,00 TL, 2'li tava 54,90 TL, çaydanlık seti 159,90 TL, kapaklı borcam tencere 24,90 TL, kurutmalık askı 129,00 TL, pijama takımları 59,00 TL'den satışa sunuluyor. Peki, BİM'e bu cuma neler gelecek? İşte BİM kataloğu 3 Aralık 2021!