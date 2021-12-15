BİM aktüel kataloğu 17 Aralık 2021! BİM'de bu cuma gelecek ürünler neler?
BİM'de bu cuma gelecek ürünler belli oldu! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta gözleme sacından, oyuncak ve puzzle setlerine, mutfak eşyalarından, kedi temalı özel temalı eşyalara pek çok ürünü alışveriş severlerin beğenisine sunuyor. Peki BİM'de bu hafta başla neler var? İşte BİM aktüel kataloğu 17 Aralık 2021 Cuma!
BİM'de bu hafta; elektrikli süpürge 1.299,00 TL, çift kişilik kadife yorgan 199,00 TL, fanlı ısıtıcı 119,00 TL, gözleme saçı 199,00 TL, Türk kahvesi makinesi 329,00 TL, oda nemlendirici gece lambası 79,90 TL'den satışa sunulacak.