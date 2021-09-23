MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBİM aktüel katalog ürünleri 23 Eylül 2021 Cuma: BİM bu hafta hangi indirimli ürünlere yer veriyor?
GeriGündem BİM aktüel katalog ürünleri 23 Eylül 2021 Cuma: BİM bu hafta hangi indirimli ürünlere yer veriyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 23 Eylül 2021 - 09:59 | 

BİM aktüel katalog ürünleri 23 Eylül 2021 Cuma: BİM bu hafta hangi indirimli ürünlere yer veriyor?

BİM aktüel katalog ürünleri 24 Eylül Cuma yayınlandı. BİM bu hafta buz dolabından drone'lara pek çok elektronik ev eşyasını indirimli olarak alışveriş severlerin beğenisine sunuyor. İndirim fırsatlarını raflarına taşıyan BİM'de bu hafta elektronik ev aletleri, bilgisayar oyunları için mouse, oyun masası gibi ürünlerin yanında ev eşyalarında kuş temalı desenler dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Eylül 2021 Cuma...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İşte BİM bu hafta neleri indirimli sunuyor merak edenlere, BİM aktüel katalog ürünleri 23 Eylül 2021 Cuma.

2

Bim aktüel katalog ürünleri; drone çeşitleri 229,00 TL, buz dolabı 2.299,00 TL, Türk kahvesi makinesi 269,00 TL, filtre kahve makinesi 169,00 TL.

3

BİM aktüel katalog ürünleri; oyuncu kulaklık 379,00 TL, Oyuncu mouse 149,00 TL, Oyun kolu 24,90 TL'den başlayan fiyatlarla alışveriş severleri bekliyor.

4

BİM aktüel katalog ürünlerinde ayrıca ev ürünlerinde çift kişilik kuş desenli nevresim seti 99,90 TL, kuş desenli çay seti 39, 90 TL ve daha pek çok kuş temalı ev ürünleri indirimli fiyatlarla yer alıyor.

5
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi