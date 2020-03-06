BİM aktüel 6 Mart 2020 katalog ürünleri! BİM'de bu Cuma neler var 2020?
BİM 6 Mart 2020 tarihinde aktüel ürünler ile Cuma günü pek çok ürünü erişime açıyor. Elektronik ürünlerin merakla araştırıldığı BİM 6 Mart aktüel ürünler kataloğu içerisinde Apple marka kulaklık, Huawei ve LG marka cep telefonu ön planda yer alıyor. Aktüel ürünler kataloğu içerisinde bebek ve çocuklara yönelik pek çok ürüne de yer veren BİM, 6 Mart 2020 tarihinde mağazalarında belirli sayıda ürünleri sergileyecek. İşte, 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bu hafta cep telefonu, televizyon başta olmak üzere pek çok ürüne yer verecek olan BİM aktüel ürünler kataloğu, 6 Mart Cuma günü itibariyle mağazalarda sergilenecek olan ürünler hakkında bilgiler verecek. Peki, BİM 6 Mart 2020 tarihinde aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler sergileyecek? İşte, LG K11 ve Huawei Y5 2019 cep telefonu, Dijitsu marka uydu alıcılı televizyon, cam set üstü ocak başta olmak üzere pek çok ürünün yer aldığı bu haftanın BİM 6 Mart aktüel ürünler kataloğu hakkında detaylı bilgiler
BİM 6 MART 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toplamda 59 ürünü bu hafta mağazalarında sergileyecek olan BİM 6 Mart aktüel ürünler kataloğu içerisinde airpods, telefon, toz torbasız elektrik süpürgesi, buharlı ütü, baskül gibi ürünler yer alacak. BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu geniş bir yelpazede ürünleri listeleyecek. Peki, BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler yer alacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve özellikleri şu şekilde;
Huawei Y5 2019 Cep Telefonu • Mediatek MT6761 2,0 GHz Quad Core • Yüz Tanıma • Çift Sim Kart • Batarya 3020 mAh • Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB • Arka Kamera 13 MP, Ön Kamera 5 MP • 2 Yıl Huawei Türkiye Garantilidir
LG K11 Cep Telefonu • 5.3” ekran 720x1280px Ekran Çözünürlüğü • Arttırılabilir Hafıza 256 gb’a kadar • 1,5 GHz Quad Core + 1,0 GHz Quad Core • Batarya 3000 mAh • Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB • Arka Kamera 13 MP, Ön Kamera 8 MP • Parmak İzi Sensörü • Android İşletim Sistemi 7.1.2 (Nougat) • 2 yıl LG Türkiye Garantilidir
Sonraki ürünleri görüntülemek için lütfen diğer sayfaya geçiniz...
2
2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu • ~24 saatten fazla dinleme süresi • ~18 saate kadar konuşma süresi • Hüzmeleme özellikli çift mikrofon • Otomatik açılma, otomatik bağlanma • “Hey Siri” diyerek veya çift dokunuş özelliğini etkinleştirerek Siri’ye hızlı erişim • Aygıtlar arasında hızlı ve kolay geçiş • Apple Türkiye Garantilidir
3
32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon Dijitsu • HD çözünürlük (1366x768) • Usb-Video • Class A enerji tüketimi
Buharlı Ütü Fakir • Kendi kendini temizleme özelliği • Şok buhar oranı 120 gr • Devamlı buhar oranı 30 gr/dakika • Dikey buhar çıkışı • 330 ml su tankı kapasitesi • Su damlatmama özelliği • Seramik taban
4
Cam Set Üstü Ocak Kumtel • 8 mm cam • 4 gözü gazlı • Otomatik çakmaklı • Kolay temizlenebilir siyah cam yüzey • Doğalgaz ayarlı, LPG dönüşümüne uygun • İtalyan sabaf yanma sistemi • Doğalgazlı ürün kurulumu ücretsiz, LPG’ye dönüşüm ücretlidir. • Gidiş-Dönüş 60 km’ye kadar ücretsizdir. • Ankastreye dönüşüme uygun ve ücretlidir.
5
Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi Atria • 1,5 litre toz haznesi • ~5 m güç kablosu • Teleskopik vakum borusu • Kenar köşe aparatı, mobilya temizleme aparatı, yer aparatı • Otomatik kablo sarıcı • 77,9 desibel ses seviyesi • Kaset filtre