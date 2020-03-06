BİM aktüel 6 Mart 2020 katalog ürünleri! BİM'de bu Cuma neler var 2020?

Bu hafta cep telefonu, televizyon başta olmak üzere pek çok ürüne yer verecek olan BİM aktüel ürünler kataloğu, 6 Mart Cuma günü itibariyle mağazalarda sergilenecek olan ürünler hakkında bilgiler verecek. Peki, BİM 6 Mart 2020 tarihinde aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler sergileyecek? İşte, LG K11 ve Huawei Y5 2019 cep telefonu, Dijitsu marka uydu alıcılı televizyon, cam set üstü ocak başta olmak üzere pek çok ürünün yer aldığı bu haftanın BİM 6 Mart aktüel ürünler kataloğu hakkında detaylı bilgiler



BİM 6 MART 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Toplamda 59 ürünü bu hafta mağazalarında sergileyecek olan BİM 6 Mart aktüel ürünler kataloğu içerisinde airpods, telefon, toz torbasız elektrik süpürgesi, buharlı ütü, baskül gibi ürünler yer alacak. BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu geniş bir yelpazede ürünleri listeleyecek. Peki, BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler yer alacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve özellikleri şu şekilde;



Huawei Y5 2019 Cep Telefonu

• Mediatek MT6761 2,0 GHz Quad Core

• Yüz Tanıma

• Çift Sim Kart

• Batarya 3020 mAh

• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB

• Arka Kamera 13 MP, Ön Kamera 5 MP

• 2 Yıl Huawei Türkiye Garantilidir



LG K11 Cep Telefonu

• 5.3” ekran 720x1280px Ekran Çözünürlüğü

• Arttırılabilir Hafıza 256 gb’a kadar

• 1,5 GHz Quad Core + 1,0 GHz Quad Core

• Batarya 3000 mAh

• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB

• Arka Kamera 13 MP, Ön Kamera 8 MP

• Parmak İzi Sensörü

• Android İşletim Sistemi 7.1.2 (Nougat)

• 2 yıl LG Türkiye Garantilidir



Sonraki ürünleri görüntülemek için lütfen diğer sayfaya geçiniz...