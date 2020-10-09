9 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bugün neler geldi?
9 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta markete gelen fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde market şubelerine gidiyorlar. 9 Ekim 2020 BİM kataloğu içerisinde kablosuz dikey süpürge 899 TL, lohusa pijama takımı 59,90 TL, lohusa sabahlık 49,90 TL, lohusa gecelik 49,90 TL, bebek patik 4,95 TL, 2’li bebek emzik 6,95 T, 2’li cam biberon 14,90 TL, müslin bezi 12,90 TL, havuzlu toplu kaydırak 149 TL, saksıda dekoratif süs 4,95 TL fiyatı ile yer alıyor.
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BİM 9 Ekim aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markete her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. Bugün market raflarına eklenen fırsat ürünleri arasında bebek bakım ürünleri ağırlıklı olarak yer alıyor. Broşür içerisinde anne bebek bakım çantası 59,90 TL, bebek reflü yatağı 49,90 TL, küvet ve file seti 29,90 TL, kurmalı banyo oyuncakları 12,90 TL, 4’lü organik ağız mendili 9,95 TL, 5’li lisanslı hastane çıkışı 24,90 TL fiyatı ile bulunuyor.