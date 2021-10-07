BİM 8 Ekim aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

8 Ekim BİM aktüel kataloğunda nelerin olduğu yayımlanan katalog ile belli oldu. Fırsat ürünlerinin satışa çıkarıldığı salı ve cuma günleri, bu ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyor ve bu ürünleri alıyorlar. BİM 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisinde mermer desen fincan seti 99,90 TL, 6’lı cam baharat seti 39,90 TL, bıçak bileyici 39,90 TL, çok amaçlı mutfak makası 14,90 TL fiyatı ile yer alıyor.