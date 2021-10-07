BİM 8 Ekim aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markete her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 8 Ekim BİM aktüel kataloğu içerisinde çelik tencere seti 299 TL, çelik çaydanlık 169 TL, döküm karnıyarık tenceresi 269 TL, ızgara tava 129 TL, kulplu sahan 99 TL fiyatı, çelik servis ürünleri 22,50 TL ile bulunuyor. İşte kataloğun tamamı
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8 Ekim BİM aktüel kataloğunda nelerin olduğu yayımlanan katalog ile belli oldu. Fırsat ürünlerinin satışa çıkarıldığı salı ve cuma günleri, bu ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyor ve bu ürünleri alıyorlar. BİM 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisinde mermer desen fincan seti 99,90 TL, 6’lı cam baharat seti 39,90 TL, bıçak bileyici 39,90 TL, çok amaçlı mutfak makası 14,90 TL fiyatı ile yer alıyor.