BİM 7 Şubat aktüel ürünler kataloğu LG K11 ve traş makinesi ile dikkat çekiyor!
BİM 7 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler dolayısıyla dikkat çekiyor. Braun marka traş makinası, LG marka cep telefonu, Philips Powerlife buharlı ütü, dekoratif mandallar gibi pek çok ürünü içerisinde barındıran BİM aktüel ürünler kataloğu, 7 Şubat tarihi öncesinde görüntülenmek istiyor. İşte, BİM 7 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ve dikkat çeken bazı ürünler
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BİM aktüel ürünler kataloğu teknolojiden mutfak ürünlerine, çocuk oyunlarından dekoratif ürünlere pek çok ürün, 7 Şubat Cuma günü mağazalarda olacak. BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde en çok dikkat çeken ürün ise LG K11 cep telefonu ve Braun traş makinesi oldu. İşte, 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan bilgilere göre merak edilen bazı bilgiler
7 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
LG K11 Cep Telefonu
• 2 yıl LG Türkiye Garantili • 5.3” ekran 720x1280px Ekran Çözünürlüğü • Arttırılabilir Hafıza 256 gb’a kadar • 1,5 GHz Quad Core + 1,0 GHz Quad Core • Batarya 3000 mAh
• Dahili Hafıza 16 GB Ram 2 GB • Arka Kamera 13 MP Ön Kamera 8 MP • 4,5 G
• Parmak İzi Sensörü • Android İşletim Sistemi 7.1.2 (Nougat) • Bluetooth 4.0
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2
CYCLONE Elektrikli Süpürge
• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı • Yüksek performanslı yeni süpürme ucu • Teleskopik emiş borusu • Yıkanabilir AFS filtre • 2,5 litre toz haznesi
3
Saç Kurutma Makinesi Frida
• 2 farklı hız ayarı • 3 farklı sıcaklık ayarı • Soğuk fön düğmesi • Hava yönlendirici başlık • ~1,8 m kablo • Difüzör/Vigo başlığı
Erkek Bakım Seti
• Kısa, orta ve uzun sakal kırpma • Saç kesme • Tamamen yıkanabilir başlık ve taraklar, keskin bıçaklar • Kulak ve burun tüylerini alma • Dış hatları düzgünleştirme • ~10 saatlik şarj ile ~40dk boyunca hassas şekillendirme
4
Mini Ütü Masası
• Buhar geçirici perfore sac tabla • Isıya dayanıklı kumaş
Led Işıklı Tablo
• Kanvas tablo • Pil ile çalışır (piller dahil değildir) • Farklı modellerde
5
Kaydırmaz Mutfak Ürünleri
• Farklı renk seçenekleri • Kaydırmaz tepsi • Kaydırmaz kesim matı • Kaydırmaz bulaşıklık