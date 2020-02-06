BİM 7 Şubat aktüel ürünler kataloğu LG K11 ve traş makinesi ile dikkat çekiyor!

BİM aktüel ürünler kataloğu teknolojiden mutfak ürünlerine, çocuk oyunlarından dekoratif ürünlere pek çok ürün, 7 Şubat Cuma günü mağazalarda olacak. BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde en çok dikkat çeken ürün ise LG K11 cep telefonu ve Braun traş makinesi oldu. İşte, 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan bilgilere göre merak edilen bazı bilgiler



7 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



LG K11 Cep Telefonu



• 2 yıl LG Türkiye Garantili

• 5.3” ekran 720x1280px Ekran Çözünürlüğü

• Arttırılabilir Hafıza 256 gb’a kadar

• 1,5 GHz Quad Core + 1,0 GHz Quad Core

• Batarya 3000 mAh



• Dahili Hafıza 16 GB Ram 2 GB

• Arka Kamera 13 MP Ön Kamera 8 MP

• 4,5 G



• Parmak İzi Sensörü

• Android İşletim Sistemi 7.1.2 (Nougat)

• Bluetooth 4.0



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