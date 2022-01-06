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HaberlerEkonomi HaberleriBİM 7 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta neler var?
GeriEkonomi BİM 7 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta neler var?
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Ekonomi
Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 11:02 | 

BİM 7 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta neler var?

Her cuma çeşitli ürünlere indirimleriyle raflarında yer veren BİM'de bu cuma gelecek ürünler neler merak konusu oldu. BİM'de bu hafta ışıklı kettle'dan, çeşitli mutfak malzemelerine, bebek eşyalarından oyuncaklara pek çok ürün indirmli olarak alışveriş severlerin beğenisine sunulacak. Peki, bu cuma BİM'e neler gelecek? İşte, BİM 7 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu!

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BİM'de bu cuma IP kamera 279,00 TL, ana kucağı 169,00 TL, bebek yorganı 99,90 TL, 2'li cam biberon 22,90 TL, ışıklı kettle 139,00 TL, doğrayıcı çeşitleri 49,90 TL, narenciye sıkacağı 129,00 TL, bitki çayı ve kahve demliği 59,90 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 7 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu...
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