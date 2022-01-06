BİM 7 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta neler var?

BİM'de bu cuma IP kamera 279,00 TL, ana kucağı 169,00 TL, bebek yorganı 99,90 TL, 2'li cam biberon 22,90 TL, ışıklı kettle 139,00 TL, doğrayıcı çeşitleri 49,90 TL, narenciye sıkacağı 129,00 TL, bitki çayı ve kahve demliği 59,90 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 7 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu...