BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu! BİM bu hafta hangi ürünleri getiriyor?

Toplamda 59 ürünü bu hafta mağazalarında sergileyecek olan BİM 6 Mart aktüel ürünler kataloğu içerisinde airpods, telefon, toz torbasız elektrik süpürgesi, buharlı ütü, baskül gibi ürünler yer alacak. BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu geniş bir yelpazede ürünleri listeleyecek. Peki, BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler yer alacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



BİM 6 MART 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve özellikleri şu şekilde;



Huawei Y5 2019 Cep Telefonu

• Mediatek MT6761 2,0 GHz Quad Core

• Yüz Tanıma

• Çift Sim Kart

• Batarya 3020 mAh

• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB

• Arka Kamera 13 MP, Ön Kamera 5 MP

• 2 Yıl Huawei Türkiye Garantilidir



LG K11 Cep Telefonu

• 5.3” ekran 720x1280px Ekran Çözünürlüğü

• Arttırılabilir Hafıza 256 gb’a kadar

• 1,5 GHz Quad Core + 1,0 GHz Quad Core

• Batarya 3000 mAh

• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB

• Arka Kamera 13 MP, Ön Kamera 8 MP

• Parmak İzi Sensörü

• Android İşletim Sistemi 7.1.2 (Nougat)

• 2 yıl LG Türkiye Garantilidir



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