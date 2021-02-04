BİM 5 Şubat aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünleri 5 Şubat’ta market raflarına eklenecek. Market raflarına bu hafta da çok çeşitli ürünler eklenecek. BİM 5 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisinde mermer desenli banyo seti 27,90 TL, banyo-mutfak kaydırmaz halı 29,90 TL, kablosuz masaüstü şarj 34,90 TL, termoslu filtre kahve makinesi 149 TL, ankastre set 999 TL, çaydanlık 129 TL, 68 parça çift dekorlu kare yemek takımı 479 TL fiyatı ile bulunuyor.