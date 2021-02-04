BİM 5 Şubat aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
5 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markete bu hafta cuma günü birçok yeni fırsat ürünü geliyor. Sınırlı sayıda gelen ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Bu hafta BİM’e çay makinesi 199 TL, Türk kahvesi makinesi 199 TL, ışıklı kettle 99,90 TL, dijital göstergeli termos 69,90 TL, çift kişilik yorgan 129 TL, battaniye 129 TL, post halı 59,90 TL fiyatı ile gelecek.
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BİM aktüel ürünleri 5 Şubat’ta market raflarına eklenecek. Market raflarına bu hafta da çok çeşitli ürünler eklenecek. BİM 5 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisinde mermer desenli banyo seti 27,90 TL, banyo-mutfak kaydırmaz halı 29,90 TL, kablosuz masaüstü şarj 34,90 TL, termoslu filtre kahve makinesi 149 TL, ankastre set 999 TL, çaydanlık 129 TL, 68 parça çift dekorlu kare yemek takımı 479 TL fiyatı ile bulunuyor.